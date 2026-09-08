МЗС Ісландії викликало посла США через карту Трампа з американським прапором над островом

МЗС Ісландії викликало посла США Біллі Лонга на зустріч після публікації Дональдом Трампом карти, на якій Ісландія, Гренландія, Канада та країни Центральної Америки зображені під американським прапором.

Про це пише RUV.

Під час зустрічі американському дипломату чітко донесли позицію Рейк'явіка: публікація президента США є "цілком недоречною". Зазначимо, що посол США в Ісландії Біллі Лонг офіційно розпочав роботу на посаді лише минулого місяця.

Реклама

Трамп оприлюднив карту 7 вересня у своїй соцмережі Truth Social. Жодного пояснення до публікації американський президент не додав.

Фото: Скриншот з соцмереж Карта, яку оприлюднив Трамп

Що передувало?

Карту Трамп оприлюднив у день, коли Гренландія, Данія та Європейський Союз підписали угоду про інвестиції у розвиток супутникового зв'язку. Згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про додаткові інвестиції ЄС у Гренландію на 200 млн євро протягом наступних двох років. Кошти планують спрямувати, зокрема, на розвиток чистої енергетики, видобуток важливих корисних копалин та інтернет-зв'язок.

Публікація Трампа привернула особливу увагу на тлі його тривалого інтересу до Гренландії. Протягом останніх півтора року американський президент неодноразово публікував у соцмережах зображення острова з американським прапором, символікою США або власним зображенням.