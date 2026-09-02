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Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа"

"Як і сама Америка, вона була б гарячішою, ніж будь-коли раніше", – написав Трамп.

Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа"
Трамп у Пекіні, Китай, 14 травня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа". Він заявив, що нині Ормуз перебуває під контролем Сполучених Штатів.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Тепер, коли ми контролюємо її, а чи не варто нам змінити назву Ормузької протоки на протоку Трампа???", – написав американський президент.

Фото: скриншот

За словами Трампа, нова назва відповідала б значенню протоки.

"Як і сама Америка, вона була б гарячішою, ніж будь-коли раніше", – додав він.

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