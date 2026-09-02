Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа". Він заявив, що нині Ормуз перебуває під контролем Сполучених Штатів.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Тепер, коли ми контролюємо її, а чи не варто нам змінити назву Ормузької протоки на протоку Трампа???", – написав американський президент.
За словами Трампа, нова назва відповідала б значенню протоки.
"Як і сама Америка, вона була б гарячішою, ніж будь-коли раніше", – додав він.
- Раніше Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську, і вже кілька разів збирався назвати Ормузьку протоку чи то протокою Трампа, чи то Американською протокою.
- Також Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на Американське озеро.