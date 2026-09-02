Reuters: Іран атакував танкер Саудівської Аравії в Ормузькій протоці

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Внаслідок нападу Ірану на нафтовий танкер Sidr, який належить національній судноплавній компанії Саудівської Аравії Bahri, загинули двоє філіппінських членів екіпажу.

Про це повідомили Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії та компанія Bahri, передає Reuters.

Судно було одним із двох супертанкерів із саудівською нафтою, які зазнали удару пізно в понеділок під час проходження Ормузькою протокою.

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За даними Bahri, загибель двох філіппінських моряків сталася внаслідок безпекового інциденту за участю Sidr близько 23:40 у понеділок.

"Міністерство закордонних справ висловлює засудження з боку Королівства Саудівської Аравії щодо нападу Ісламської Республіки Іран на саудівський танкер Sidr під час його проходження через Ормузьку протоку, що призвело до загибелі членів екіпажу танкера", – йдеться у заяві саудівського МЗС.

Компанія Bahri заявила, що підтримує зв’язок із судном та співпрацює з відповідними органами влади й представниками морської галузі.

Тегеран раніше погрожував танкерам, які намагаються пройти Ормузькою протокою без дозволу. Це створює ризики для експорту енергоносіїв із багатих на нафту країн Перської затоки.

"Королівство наголосило на необхідності зупинити ескалацію та поважати міжнародну морську безпеку й безпеку глобальних поставок енергоносіїв", – заявили у МЗС Саудівської Аравії.

У липні ще один супертанкер Bahri "Wedyan" зазнав удару під час проходження протоки поблизу узбережжя Оману.

Крім того, судна Bahri Masa та Amzan зазнали нападів у Червоному морі в липні та серпні після того, як підтримувані Іраном єменські хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії.