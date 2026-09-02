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Іран заявив про початок ударів помсти США за відновлення атак

На півдні Ірану четверо людей загинули через обстріл будинку, де відбувалося весілля.

Іран заявив про початок ударів помсти США за відновлення атак
Військова техніка у Тегерані
Фото: EPA/UPG

Корпус вартових ісламської революції в Ірані через державні ЗМІ поширив інформацію про початок ракетних та дронових ударів по американських цілях у відповідь на відновлення атак центральним командуванням збройних сил США.

Як пише BBC, президент Дональд Трамп попереджав, що в разі "ударів помсти" з боку Ірану американські війська обстрілюватимуть цілі в ісламській республіці "значно сильніше та на вищому рівні". 

Червоний півмісяць в Ірані заявив про загибель чотирьох людей, включно з 4-річною дитиною, нібито через влучання американського засобу ураження в будинок на півдні країни, де в цей час відбувалась шлюбна церемонія.

Ескалація на Близькому Сході у вівторок водночас супроводжувалась заявою президента Ірану Масуда Пезешкіана, що в разі повернення Сполучених Штатів до виконання умов "меморандуму про взаєморозуміння", Тегеран також дотримуватиметься перемир'я

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