Іран заявив про початок ударів помсти США за відновлення атак

На півдні Ірану четверо людей загинули через обстріл будинку, де відбувалося весілля.

Корпус вартових ісламської революції в Ірані через державні ЗМІ поширив інформацію про початок ракетних та дронових ударів по американських цілях у відповідь на відновлення атак центральним командуванням збройних сил США.

Як пише BBC, президент Дональд Трамп попереджав, що в разі "ударів помсти" з боку Ірану американські війська обстрілюватимуть цілі в ісламській республіці "значно сильніше та на вищому рівні".

Червоний півмісяць в Ірані заявив про загибель чотирьох людей, включно з 4-річною дитиною, нібито через влучання американського засобу ураження в будинок на півдні країни, де в цей час відбувалась шлюбна церемонія.

Ескалація на Близькому Сході у вівторок водночас супроводжувалась заявою президента Ірану Масуда Пезешкіана, що в разі повернення Сполучених Штатів до виконання умов "меморандуму про взаєморозуміння", Тегеран також дотримуватиметься перемир'я.