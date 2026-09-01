Військові навчальні центри України отримали на модернізацію 10 млн євро від Ірландії

Ще 2 мільйони євро країна виділить для Супутникового центру ЄС.

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Очільниця Міністерства закордонних справ Ірландії Гелен МакЕнті оголосила про виділення додаткової фінансової допомоги Україні на загальну суму 12 млн євро.

За її словами, з цієї суми 10 мільйонів євро спрямують на модернізацію українських військових навчальних центрів. Ще 2 мільйони євро країна виділить для Супутникового центру ЄС (SatCen).

Міністерка наголосила, що ці заходи підтверджують і тривалу підтримку України з боку Ірландії.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив подяку ірландській колезі за солідарність.