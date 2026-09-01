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Король Норвегії Гокон VIII склав присягу на вірність Конституції

Новий король своїм девізом обрав «все для Норвегії», який бере початок від його прадіда.

Король Норвегії Гокон VIII склав присягу на вірність Конституції
Король Норвегії Хокон VIII складає офіційну присягу на вірність Конституції в парламенті
Фото: EPA/UPG

У вівторок 1 вересня король Норвегії Гокон VIII склав у парламенті присягу на вірність Конституції країни. Це важливий символічний крок, оскільки він перебирає керівництво скандинавською державою після 35-річного правління свого покійного батька.

Про це пише Euronews.

Новий король своїм девізом обрав «все для Норвегії», який бере початок від його прадіда.

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Король проїхав від королівського палацу до Стортингу, норвезького парламенту, у відкритому автомобілі.

У парламенті спікер Масуд Гаракхані зачитав офіційне повідомлення про смерть Гаральда та вступ Гокона на престол. Після цього 53-річний Гокон склав присягу.

«Я обіцяю і присягаюся, що керуватиму Королівством Норвегія відповідно до його Конституції та законів; так нехай допоможе мені Бог, Всемогутній і Всезнаючий», – сказав він. 

Норвезька монархія має давнє коріння, її історію пов’язують із королем Гаральдом Прекрасноволосим, який жив у IX столітті. Коли країна  відновила незалежність від Швеції у 1905 році, три чверті виборців на загальнонаціональному референдумі підтримали відновлення монархії.

Сьогодні роль монархії в країні переважно символічна, оскільки реальна влада належить обраному уряду та парламенту. Водночас королівська родина продовжує відігравати важливу роль у представленні Норвегії на міжнародній арені.

У понеділок труну короля Гаральда доправили до каплиці королівського палацу в центрі Осло. Там вона залишатиметься до 9 вересня, коли відбудеться похорон.

Із дня після церемонії, у вівторок, і до 8 вересня каплиця щодня буде відкрита для громадськості, щоб люди могли віддати останню шану покійному королю.

Королівський палац у своїй заяві повідомив, що відвідувачам заборонено фотографувати або знімати відео всередині каплиці, а також залишати там квіти чи інші предмети.

  • 28 серпня у віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V
  • Покійний король був популярним лідером, він, зокрема, модернізував норвезьку монархію. Він порушив традицію, одружившись з міщанкою, сьогодні – королевою Сонею.
  • Його лікували від гемолітичної анемії – стану, спричиненого швидким руйнуванням еритроцитів. Останні тижні монарх провів у лікарні. На престолі король Гаральд провів три десятиліття і на час смерті він був найстарішим правлячим монархом Європи. Через проблеми зі здоров’ям він значно скоротив кількість своїх обов’язків в останні роки, проте від престолу зрікатись відмовився.
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