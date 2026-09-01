Король Норвегії Гокон VIII склав присягу на вірність Конституції

У вівторок 1 вересня король Норвегії Гокон VIII склав у парламенті присягу на вірність Конституції країни. Це важливий символічний крок, оскільки він перебирає керівництво скандинавською державою після 35-річного правління свого покійного батька.
Новий король своїм девізом обрав «все для Норвегії», який бере початок від його прадіда.
Король проїхав від королівського палацу до Стортингу, норвезького парламенту, у відкритому автомобілі.
У парламенті спікер Масуд Гаракхані зачитав офіційне повідомлення про смерть Гаральда та вступ Гокона на престол. Після цього 53-річний Гокон склав присягу.
«Я обіцяю і присягаюся, що керуватиму Королівством Норвегія відповідно до його Конституції та законів; так нехай допоможе мені Бог, Всемогутній і Всезнаючий», – сказав він.
Норвезька монархія має давнє коріння, її історію пов’язують із королем Гаральдом Прекрасноволосим, який жив у IX столітті. Коли країна відновила незалежність від Швеції у 1905 році, три чверті виборців на загальнонаціональному референдумі підтримали відновлення монархії.
Сьогодні роль монархії в країні переважно символічна, оскільки реальна влада належить обраному уряду та парламенту. Водночас королівська родина продовжує відігравати важливу роль у представленні Норвегії на міжнародній арені.
У понеділок труну короля Гаральда доправили до каплиці королівського палацу в центрі Осло. Там вона залишатиметься до 9 вересня, коли відбудеться похорон.
Із дня після церемонії, у вівторок, і до 8 вересня каплиця щодня буде відкрита для громадськості, щоб люди могли віддати останню шану покійному королю.
Королівський палац у своїй заяві повідомив, що відвідувачам заборонено фотографувати або знімати відео всередині каплиці, а також залишати там квіти чи інші предмети.
- 28 серпня у віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V.
- Покійний король був популярним лідером, він, зокрема, модернізував норвезьку монархію. Він порушив традицію, одружившись з міщанкою, сьогодні – королевою Сонею.
- Його лікували від гемолітичної анемії – стану, спричиненого швидким руйнуванням еритроцитів. Останні тижні монарх провів у лікарні. На престолі король Гаральд провів три десятиліття і на час смерті він був найстарішим правлячим монархом Європи. Через проблеми зі здоров’ям він значно скоротив кількість своїх обов’язків в останні роки, проте від престолу зрікатись відмовився.