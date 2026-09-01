Король Норвегії Гокон VIII склав присягу на вірність Конституції

Новий король своїм девізом обрав «все для Норвегії», який бере початок від його прадіда.

У вівторок 1 вересня король Норвегії Гокон VIII склав у парламенті присягу на вірність Конституції країни. Це важливий символічний крок, оскільки він перебирає керівництво скандинавською державою після 35-річного правління свого покійного батька.

Про це пише Euronews.

Новий король своїм девізом обрав «все для Норвегії», який бере початок від його прадіда.

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Король проїхав від королівського палацу до Стортингу, норвезького парламенту, у відкритому автомобілі.

У парламенті спікер Масуд Гаракхані зачитав офіційне повідомлення про смерть Гаральда та вступ Гокона на престол. Після цього 53-річний Гокон склав присягу.

«Я обіцяю і присягаюся, що керуватиму Королівством Норвегія відповідно до його Конституції та законів; так нехай допоможе мені Бог, Всемогутній і Всезнаючий», – сказав він.

Норвезька монархія має давнє коріння, її історію пов’язують із королем Гаральдом Прекрасноволосим, який жив у IX столітті. Коли країна відновила незалежність від Швеції у 1905 році, три чверті виборців на загальнонаціональному референдумі підтримали відновлення монархії.

Сьогодні роль монархії в країні переважно символічна, оскільки реальна влада належить обраному уряду та парламенту. Водночас королівська родина продовжує відігравати важливу роль у представленні Норвегії на міжнародній арені.

У понеділок труну короля Гаральда доправили до каплиці королівського палацу в центрі Осло. Там вона залишатиметься до 9 вересня, коли відбудеться похорон.

Із дня після церемонії, у вівторок, і до 8 вересня каплиця щодня буде відкрита для громадськості, щоб люди могли віддати останню шану покійному королю.

Королівський палац у своїй заяві повідомив, що відвідувачам заборонено фотографувати або знімати відео всередині каплиці, а також залишати там квіти чи інші предмети.