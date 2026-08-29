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Мер Осло скасувала своє весілля через смерть короля

Жінка мала побратися з нареченим саме того дня, коли зупинилося серце монарха.

Мер Осло скасувала своє весілля через смерть короля
Мер Осло Анна Ліндбоу
Фото: EPA/UPG

Мер Осло Анна Ліндбоу відмовилась йти під вінець у п'ятницю, 28 серпня, через траур, пов'язаний зі смертю короля Норвегії Гаральда V.

Як пише BBC, очільниця столичної влади скасувала весільну церемонію за лічені години до її початку, щойно було офіційно оголошено про те, що монарх помер. На свій особливий день вона чекала понад два місяці: про заручини з Полом Сандвідом було оголошено у червні. Пара обере іншу дату для весілля.

Ліндбоу пояснила, що не могла собі дозволити святкувати в такий час. Вона написала у соцмережах прощання з Гаральдом, у якому запевнила, що "Осло та Норвегію важко уявити без вас - того, кому не була потрібна корона, щоб бути справжнім королем". 

Гаральд не дожив одного дня до 58-ої річниці свого весілля з королевою Сонею. Він першим серед норвезьких королів одружився з дівчиною, яка не мала аристократичного походження. За це та інші реформи монархії глава держави був популярним у народі та вважався прогресивним. 

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