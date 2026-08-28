В Уганді помер король Ойо Ньїмба, який був наймолодшим монархом світу

В Уганді у віці 34 років помер король королівства Торо Ойо Ньїмба Кабамба Ігуру Рукеді IV. Він став монархом ще у три роки та свого часу був наймолодшим чинним королем у світі.
Про це повідомляє Reuters.
Про смерть монарха оголосив прем'єр-міністр королівства Келвін Армстронг Рвомііре Акікі. За його словами, король помер близько 22:00 за місцевим часом у четвер, 27 серпня. Причину смерті не повідомили.
Незадовго до оголошення про смерть стало відомо, що Ойо Ньїмба проходив лікування у США. Прем'єр-міністр Торо зазначив, що король не був одружений, однак залишив спадкоємця, тому "безперервність корони забезпечена".
Ойо Ньїмба був королем Торо – невеликого традиційного королівства на заході Уганди, неподалік кордону з Демократичною Республікою Конго. На престол він зійшов 12 вересня 1995 року після смерті свого батька.
Уганда є республікою, де главу держави обирають, однак у країні збереглися кілька традиційних монархій. Їхня політична роль переважно символічна, проте вони мають значний культурний і суспільний вплив
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