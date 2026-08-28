В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

В Уганді помер король Ойо Ньїмба, який був наймолодшим монархом світу

Ойо Ньїмба став королем, коли йому було всього 3 роки.

В Уганді помер король Ойо Ньїмба, який був наймолодшим монархом світу
Королю Торо було лише 34 роки
Фото: Independent Uganda

В Уганді у віці 34 років помер король королівства Торо Ойо Ньїмба Кабамба Ігуру Рукеді IV. Він став монархом ще у три роки та свого часу був наймолодшим чинним королем у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Про смерть монарха оголосив прем'єр-міністр королівства Келвін Армстронг Рвомііре Акікі. За його словами, король помер близько 22:00 за місцевим часом у четвер, 27 серпня. Причину смерті не повідомили.

Реклама

Незадовго до оголошення про смерть стало відомо, що Ойо Ньїмба проходив лікування у США. Прем'єр-міністр Торо зазначив, що король не був одружений, однак залишив спадкоємця, тому "безперервність корони забезпечена".

Ойо Ньїмба був королем Торо – невеликого традиційного королівства на заході Уганди, неподалік кордону з Демократичною Республікою Конго. На престол він зійшов 12 вересня 1995 року після смерті свого батька.

Ойо Ньїмба став королем у 3 роки
Фото: Maravi Post
Ойо Ньїмба став королем у 3 роки

Уганда є республікою, де главу держави обирають, однак у країні збереглися кілька традиційних монархій. Їхня політична роль переважно символічна, проте вони мають значний культурний і суспільний вплив

  • Вранці 28 серпня помер король Норвегії Гаральд V. Йому було 89 років. Монарха лікували від гемолітичної анемії – стану, спричиненого швидким руйнуванням еритроцитів. Його наступником став принц Гокон, який обрав ім’я Гокона ІІІ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies