“Безперечно, генерал Младич отримає всі військові та державні почесті, на які він має право".

Колишнього військового лідера боснійських сербів Ратко Младича, якого називають “боснійським різником”, поховають із військовими та державними почестями.

Про це повідомив міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч, пише France24.

Младич помер у четвер, відбуваючи довічне ув'язнення в Гаазі за воєнні злочини, скоєні під час Боснійської війни в 1990-х роках.

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“Безперечно, генерал Младич з боку держави отримає всі військові та державні почесті, на які він має право”, – сказав Вуїч телеканалу K1.

Подробиці майбутньої похоронної церемонії наразі невідомі.

“Ми готові вирушити до Гааги, як тільки дізнаємося, які будуть наступні кроки”, – сказав міністр.

Младич, який переніс кілька інсультів протягом останніх місяців, відбував довічне ув'язнення за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності під час Боснійської війни, зокрема за його роль у різанині в Сребрениці.

Через вироки за масові вбивства в колишній Югославії у період після падіння комунізму міжнародні ЗМІ назвали його “боснійським різником”. Війна 1992-1995 років забрала життя близько 100 тисяч людей, а понад 2 мільйони двісті тисяч стали біженцями. Младич тоді керував армією, а політичними лідерами були експрезидент Югославії Слободан Милошевич і колишній очільник боснійських сербів Радован Караджич.

Суди над Ратком Младичом