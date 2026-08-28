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“Боснійського різника” Ратко Младича поховають з державними почестями, – міністр юстиції

“Безперечно, генерал Младич отримає всі військові та державні почесті, на які він має право".

“Боснійського різника” Ратко Младича поховають з державними почестями, – міністр юстиції
Ратко Младич у 2021 році
Фото: EPA/UPG

Колишнього військового лідера боснійських сербів Ратко Младича, якого називають “боснійським різником”, поховають із військовими та державними почестями.

Про це повідомив міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч, пише France24.

Младич помер у четвер, відбуваючи довічне ув'язнення в Гаазі за воєнні злочини, скоєні під час Боснійської війни в 1990-х роках.

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“Безперечно, генерал Младич з боку держави отримає всі військові та державні почесті, на які він має право”, – сказав Вуїч телеканалу K1.

Подробиці майбутньої похоронної церемонії наразі невідомі.

“Ми готові вирушити до Гааги, як тільки дізнаємося, які будуть наступні кроки”, – сказав міністр.

Младич, який переніс кілька інсультів протягом останніх місяців, відбував довічне ув'язнення за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності під час Боснійської війни, зокрема за його роль у різанині в Сребрениці.

Через вироки за масові вбивства в колишній Югославії у період після падіння комунізму міжнародні ЗМІ назвали його “боснійським різником”. Війна 1992-1995 років забрала життя близько 100 тисяч людей, а понад 2 мільйони двісті тисяч стали біженцями. Младич тоді керував армією, а політичними лідерами були експрезидент Югославії Слободан Милошевич і колишній очільник боснійських сербів Радован Караджич.

Суди над Ратком Младичом

  • Спецслужби затримали Ратка Младича в Сербії 26 травня 2011 року. 
  • У 2017 році суд першої інстанції засудив його до довічного ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни – Младича звинувачували за 11 пунктами, зокрема, за облогу Сараєва з 1992 по 1996 рік і за вбивство 8000 мусульман у Сребрениці 1995 року.
  • Апеляційна палата підтвердила вирок і покарання 8 червня 2021 року. 
  • Загалом Младич відбув понад 15 років свого довічного терміну.
  • Раніше трибунал уже визнав винним у геноциді й інших злочинах колишнього президента Республіки Сербської Радована Караджича, якого засудили до 40 років в'язниці. Колишній президент Сербії, а потім Союзної республіки Югославія Слободан Мілошевич також був звинувачений - він помер 2006 року, коли процес ще не завершили.
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