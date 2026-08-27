У Гаазі помер засуджений за геноцид ексгенерал Ратко Младич

У Гаазі на 85-му році життя помер колишній генерал сербської армії Ратко Младич.
Передували цьому кілька місяців важкого стану здоров'я і спроби його родини й влади Сербії домогтися звільнення для лікування, передає Informer.
Суддя Граціелла Гатті Сантана відхилила прохання Младича про дострокове звільнення з гуманітарних міркувань. У рішенні суду ішлося, що очікування швидкої смерті не є автоматичною підставою для виходу на волю.
- Спецслужби затримали Ратка Младича в Сербії 26 травня 2011 року.
- У 2017 році суд першої інстанції засудив його до довічного ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни - Младича звинувачували по 11 пунктах, зокрема, за облогу Сараєва з 1992 по 1996 рік і за вбивство 8000 мусульман у Сребрениці 1995 року.
- Апеляційна палата підтвердила вирок і покарання 8 червня 2021 року.
- Загалом Младич відбув трохи більше, ніж 15 років свого довічного терміну.
- Раніше трибунал уже визнав винним у геноциді й інших злочинах колишнього президента Республіки Сербської Радована Караджича - його засудили до 40 років в'язниці. Колишній президент Сербії, а потім Союзної республіки Югославія Слободан Мілошевич також був звинувачений - він помер 2006 року, коли процес ще не завершили.