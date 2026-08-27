У Гаазі помер засуджений за геноцид ексгенерал Ратко Младич

Кілька місяців у нього фіксували погіршення стану здоров’я.

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У Гаазі на 85-му році життя помер колишній генерал сербської армії Ратко Младич.

Передували цьому кілька місяців важкого стану здоров'я і спроби його родини й влади Сербії домогтися звільнення для лікування, передає Informer.

Суддя Граціелла Гатті Сантана відхилила прохання Младича про дострокове звільнення з гуманітарних міркувань. У рішенні суду ішлося, що очікування швидкої смерті не є автоматичною підставою для виходу на волю.