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Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Про це результати переговорів глава держави повідомив у соцмережах.

Під час зустрічі президент розповів про наслідки російських ракетних і дронових ударів, особливо про масовану атаку, яку Росія здійснила вночі.

Сторони обговорили спільні економічні та логістичні проєкти. Зокрема, розвиток Дунайського коридору. Також прем’єр та президент спілкувались про зміцнення зв’язків між Україною, країнами Західних Балкан та Європейським Союзом.

Окрему увагу приділили підготовці України до зими. Зеленський подякував Сербії за рішення виділити 2 млн євро на підтримку української енергетики. Як зазначив Зеленський, Сербія готова долучитися до відновлення одного з українських міст, яке постраждало через російські атаки.