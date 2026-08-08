Зеленьський: ворог запустив на Київ шість балістичних ракет, в області РФ вбила дитину

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У ніч проти 8 серпня РФ запустила по Києву шість балістичних ракет. Також російські безпілотники атакували село Пухівка Київської області. Внаслідок удару загинули троє членів однієї родини – трирічний хлопчик, його бабуся та дідусь.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього онука. Всього лиш три роки було хлопчику", – ідеться у повідомленні.

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За його словами, серед постраждалих – батьки загиблої дитини, її 15-річний брат та сусід, який прийшов допомогти родині після першого удару й отримав поранення під час повторної атаки.

У постраждалих медики діагностували термічні та уламкові поранення.

"Це був звичайний житловий будинок", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що вночі російські війська завдали удару шістьма балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі Києва.

Станом на момент повідомлення було відомо про одну загиблу людину в столиці.

Крім Київщини та Києва, під російськими ударами перебували Донецька, Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська та Полтавська області.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, зокрема через нові санкції, які мають ускладнити виробництво російських ракет.

Окремо президент наголосив на необхідності посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, Україні необхідні додаткові засоби ППО та ракети-перехоплювачі для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK, а також для винищувачів F-16.

"Потрібно більше захисту для наших людей", – наголосив глава держави.