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Армія РФ за минулу добу майже 70 разів обстріляла Сумщину: постраждали 19 людей, серед них дитина

У Сумській громаді через влучання ворожого дрона поранений 8-річний хлопчик.

Армія РФ за минулу добу майже 70 разів обстріляла Сумщину: постраждали 19 людей, серед них дитина
наслідки російського обстрілу
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 мирних жителів, серед них — 8-річна дитина. Також пошкоджені та зруйновані житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За даними ОВА, протягом доби російські війська атакували 15 територіальних громад області. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

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Найбільше постраждалих – у Білопільській громаді. Внаслідок ударів російських безпілотників поранення та травми отримали 14 людей.

У Сумській громаді через влучання ворожого дрона травмований 8-річний хлопчик.

У Глухівській громаді постраждали 52-річний чоловік та 50-річна жінка.

У Шосткинській громаді поранені 27-річна жінка та 33-річний чоловік.

До медичних закладів також звернулися люди, які отримали травми внаслідок попередніх російських атак. Серед них – 6-річний хлопчик та 35-річна жінка і 39-річний чоловік, травмовані під час ударів КАБами по Сумській громаді 6 серпня.

Також за медичною допомогою звернулася 88-річна жінка, яка отримала травму 1 серпня через влучання FPV-дрона в дах Центрального ринку.

Ще двоє чоловіків віклм 37 та 43 років звернулися до медиків після травмування внаслідок атаки російського безпілотника у Чернеччинській громаді 6 серпня.

Російські війська застосовували проти Сумщини міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

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Унаслідок атак пошкоджені або зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема:

  • у Глухівській громаді пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки та автомобіль;
  • у Білопільській — заклад освіти, магазин, багатоквартирний будинок та автомобіль;
  • у Кролевецькій — транспортний засіб;
  • у Сумській — приватний будинок та автомобіль;
  • у Тростянецькій — нежитлове приміщення та приватний будинок;
  • у Чернеччинській — об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській — транспортні засоби;
  • у Лебединській — заклад освіти та магазин;
  • у Середино-Будській — знищені приватний житловий будинок і господарська споруда.

Також унаслідок попередніх обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, майно та об’єкти цивільної інфраструктури у Шосткинській, Есманьській, Свеській, Ямпільській, Зноб-Новгородській та інших громадах.

На тлі посилення російських атак місцева влада спільно з рятувальниками, поліцейськими та громадськими організаціями продовжує евакуацію населення.

За добу з прикордонних громад Сумщини евакуювали 39 людей.

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