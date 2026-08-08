Сили оборони уразили 15 районів зосередження особового складу російських військ та три пункти управління безпілотниками.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої доби на фронті зафіксували 223 бойових зіткнення. Російські війська завдали ракетного та авіаційних ударів, застосували понад 10,8 тисячі дронів-камікадзе.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та здійснив 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіаційні бомби.

Реклама

Крім того, російські війська застосували 10 837 дронів-камікадзе та здійснили 3327 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу російських військ та три пункти управління безпілотниками.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові зупинили п’ять атак противника. Росіяни здійснили 52 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, два з них — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Вовчанська та Лимана, а також у напрямках Радьківки, Гоптівки, Западного та Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські військові відбили сім атак у районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Твердохлібового та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили 15 штурмових дій.

На Краматорському напрямку зафіксували одну атаку у напрямку Оріхово-Василівки.

Реклама

На Костянтинівському напрямку відбулося 22 атаки. Українські захисники зупинили штурми противника поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у низці інших напрямків.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривали на Покровському напрямку. Там Сили оборони зупинили 30 атак російських військ.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили вісім атак, намагаючись просунутися вперед.

На Оріхівському напрямку українські військові зупинили три спроби російських військ просунутися.

На Придніпровському та Олександрівському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявили.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ за минулу добу становили 1190 військовослужбовців.