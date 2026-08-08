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Правоохоронці викрили міжрегіональну схему сприяння дезертирству

Її організували військовослужбовець і троє цивільних.

Правоохоронці викрили міжрегіональну схему сприяння дезертирству
Підозрюваний у сприянні дизертирству
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

В Україні викрили міжрегіональну схему сприяння дезертирству. За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито групу, яка за гроші допомагала військовослужбовцям залишати військові частини та переховуватися.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, схему організували військовослужбовець і троє цивільних. Вони сприяли незаконному залишенню місць служби військовими, які перебували у частинах та навчальних центрах на території Миколаївської, Дніпропетровської, Київської та Житомирської областей.

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Військовослужбовцям надавали інструкції, як непомітно залишити територію частини та пройти повз КПП. У визначеному місці на них чекав автомобіль, яким їх перевозили додому або до місць переховування.

Вартість таких «послуг» становила від 2 до 8 тисяч доларів США з особи.

На Кіровоградщині та Черкащині правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях. Вилучено 7,7 тисячі доларів США, транспортні засоби та засоби зв’язку.

Фігурантам вже повідомили про підозру. А також підозру у дезертирстві отримали троє військовослужбовців, які скористалися їхніми послугами та залишили місця служби.

Усіх сімох підозрюваних затримано. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.

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