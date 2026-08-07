Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоЖиття

Заочну підозру отримав колишній прикордонник, який втік з “Азовсталі” і перейшов на бік ворога

Чоловіка підозрюють у дезертирстві та державній зраді.

Заочну підозру отримав колишній прикордонник, який втік з “Азовсталі” і перейшов на бік ворога

ДБР заочно повідомило про підозру колишньому прикордоннику, який втік з “Азовсталі” та став командиром мінометного розрахунку окупантів.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців

За інформацією слідства, у березні 2022 року прикордонник перебував на території металургійного комбінату “Азовсталь”. Він не виконав наказ керівництва про передислокацію, самовільно залишив місце служби та переховувався.

Реклама

Згодом чоловік добровільно прибув до комендатури російських окупаційних військ і здався. 

Після проходження так званої фільтрації він певний час перебував в одній із колоній на тимчасово окупованій території Донецької області разом з українськими військовополоненими.

У листопаді 2023 року колишній прикордонник присягнув на вірність Росії та увійшов до першого набору створеного окупантами так званого “Батальйону імені Богдана Хмельницького”.

Також він давав інтерв’ю російським пропагандистам, у яких дискредитував українську владу та Сили оборони. За його словами, він агітував українських військовополонених відмовлятися від обміну та переходити на бік ворога.

Нині підозрюваний обіймає посаду командира мінометного розрахунку та бере безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Йому заочно повідомлено про підозру у:

  • дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану – ч. 4 ст. 408 КК України;
  • державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 111 КК України.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

  • Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна чоловікові, якого СБУ викрила на підготовці теракту в центрі Запоріжжя на замовлення російських спецслужб. Засудженим виявився мобілізований житель Мирнограда Донецької області, який самовільно залишив військову частину та був завербований представниками РФ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies