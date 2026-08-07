Чоловіка підозрюють у дезертирстві та державній зраді.

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ДБР заочно повідомило про підозру колишньому прикордоннику, який втік з “Азовсталі” та став командиром мінометного розрахунку окупантів.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

За інформацією слідства, у березні 2022 року прикордонник перебував на території металургійного комбінату “Азовсталь”. Він не виконав наказ керівництва про передислокацію, самовільно залишив місце служби та переховувався.

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Згодом чоловік добровільно прибув до комендатури російських окупаційних військ і здався.

Після проходження так званої фільтрації він певний час перебував в одній із колоній на тимчасово окупованій території Донецької області разом з українськими військовополоненими.

У листопаді 2023 року колишній прикордонник присягнув на вірність Росії та увійшов до першого набору створеного окупантами так званого “Батальйону імені Богдана Хмельницького”.

Також він давав інтерв’ю російським пропагандистам, у яких дискредитував українську владу та Сили оборони. За його словами, він агітував українських військовополонених відмовлятися від обміну та переходити на бік ворога.

Нині підозрюваний обіймає посаду командира мінометного розрахунку та бере безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Йому заочно повідомлено про підозру у:

дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану – ч. 4 ст. 408 КК України;

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 111 КК України.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.