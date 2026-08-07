У трьох регіонах через безпекову ситуацію змінили маршрути деяких поїздів

Через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів.

Як розповіли у перевізника, на окремих напрямках організували автобусні трансфери, надані місцевою владою, щоб пасажири могли продовжити свою подорож:

Кривий Ріг – Дніпро

Пʼятихатки – Дніпро

Лозова – Орілька.

Для пасажирів до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, які їдуть поїздами №32 Перемишль – Запоріжжя, №86 Львів – Дніпро, №286 Львів – Дніпро, №42 Трускавець – Дніпро або №40 Солотвино – Запоріжжя, організували трансфер до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:

6035 Дніпро – Пост Списання (час відправлення з Дніпра о 16:42)

6037 Дніпро – П'ятихатки (17:34)

6043 Дніпро – П'ятихатки (20:20)

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Купувати новий квиток не потрібно, оскільки вже придбаний діятиме для посадки на електропоїзд без доплат.

Поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку будуть обмежувати по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою. Це дозволить швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності. Це стосується поїздів №41/42 Дніпро – Трускавець, №87/88 Дніпро – Ковель (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30), №83/84 Дніпро – Мукачево (відправлення зворотно орієнтовно +2:00).

Обігові затримки спричинять №285/286 Дніпро - Львів (зі Львова виїде +2:00), №3/4 Дніпро – Ужгород (зворотно №29 Ужгород – Київ +1:00), №85/86 Дніпро – Львів (зі Львова №128 виїде +3:00), №119/120 Дніпро – Холм (зворотно 24 Холм – Київ +7:00), №120/119 Холм – Дніпро (+2:33 із Дніпра).

«Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани, тому готові приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня», – написали у Укрзалізниці і додали, що деталі по конкретному рейсу пасажири можуть отримати у персоналізованих сповіщеннях у застосунку Укрзалізниці.