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Десятеро мешканців Запорізької області постраждали через російські удари

Росіяни атакували 56 населених пунктів. 

Десятеро мешканців Запорізької області постраждали через російські удари
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Десять людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району упродовж доби.  Росіяни завдали 997 ударів по 56 населених пунктах.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, окупанти поцілили FPV-дроном в авто, яке їхало до села Підгірне. 39-річний чоловік та 53-річна жінка дістали поранень. А у селі Микільське через атаку БпЛА пошкоджень зазнали автівка та господарчі споруди. Минулося без постраждалих.

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Григорівському, Різдвянці, Юліївці, Матвіївці, Жовтій Кручі, Оріхову, Червоному Яру, Червоній Криниці, Омельнику, Самійлівці, Тимошівці, Копанях, Васинівці та Новоіванівці.

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727 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Комишуваху, Річне, Криничне, Новояковлівку, Веселянку, Підгірне, Розумівку, Таврійське, Одарівку, Матвіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате, Чарівне, Рівне, Микільське та Новоіванівку.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Кушугуму, Малокатеринівці та Чарівному.

248 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Рибному, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Преображенці та Цвітковому.

 

Надійшло 93 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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