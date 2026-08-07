​Російські війська вчора втратили 1210 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів, танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК, 386 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 455 420 осіб.

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