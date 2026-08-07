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​Російські війська вчора втратили 1210 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 455 420 осіб. 

​Російські війська вчора втратили 1210 солдатів
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів, танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК, 386 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб.
  • танків – 12 247 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.
  • артилерійських систем  – 47 522 (+67) од.
  • РСЗВ – 2 008 (+2) од.
  • засоби ППО  – 1 550 (+3) од.
  • літаків  – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 152 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од.
  • спеціальна техніка – 4 502 (+6) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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