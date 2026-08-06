Головне за четвер, 6 серпня: 170 бойових зіткнень, атака на Павлоград, успішне тестування вітчизняної балістики

Бойові дії на Донеччині, 170 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Херсон без світла. Яким запам’ятається 1625-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 серпня на фронті від початку доби відбулося 170 бойових зіткнень.

Найбільше атак відбулось на Покровському напрямку. Там росіяни штурмували 23 рази.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 серпня – в новині.

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Російська армія вдень 6 серпня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Спалахнула пожежа. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей, поранені семеро.

.ua/society/2026/08/06/757104_herson_zalishaietsya_bez.htmlЗокрема чоловіки 52,56 і 63 років та жінка, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Спершу було відомо про одну жертву, але згодом рятувальники виявили тіло ще одного убитого.

У місті загорілися склади логістичної компанії і магазину.

Також ворог атакував інфраструктуру Вишнівської громади Кам'янського району. Станом на 19 годину відомо про загибель трьох людей. Ще п'ятеро поранені.

Місцеві пабліки Павлограда писали, що вибухи в місті пролунали до тривоги. Тип зброї, яким ворог завдав удару, встановлюють.

Херсон залишається без електроенергії після нічної атаки на об'єкт критичної інфраструктури. Енергетики роблять усе можливе для відновлення, але, за оцінкою ОВА, це може зайняти декілька днів.

Голова ОВА Прокудін закликав херсонців не перенавантажувати мережу після появи електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення дипломатів із посад у кількох іноземних державах.

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Згідно з оприлюдненими документами, глава держави звільнив Василя Кирилича з посади посла України в Хорватії.

Також свої посади залишили Володимир Шкуров, який очолював дипломатичну місію в Албанії, та Олег Герасименко, який обіймав посаду посла в Чорногорії.

Крім того, президент звільнив Маркіяна Чучука з посади посла України в Пакистані.

Україна достатньо успішно протестувала власну балістичну ракету. В ціль вона влучила чітко й майже без збиття з курсу, повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров на подкасті Сергія Стерненка.

Тепер ці випробування мають завершити і розпочати бойові використання. Робота над проєктом тривала близько десяти років. «В день мого звільнення ми якраз протестували один державний проєкт, який десять років розвивався, але не міг дійти до результату нормального: то неправильне технічне завдання, не було команди, багато проблем...» – сказав він.

Федоров додав, що найкращим методом боротьби з російськими балістичними ударами були б такі самі удари по їхніх пускових установках. Тоді ворог розумітиме, що через кілька хвилин після запуску вся команда, що запускає ракету, загине від балістичного удару.

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