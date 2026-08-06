Президент розпорядився підготувати план «спеціальної санкційної операції» проти Росії

Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії.

За словами глави держави, найголовніше завдання – «не давати Росії часу адаптуватися до обмежень».

«Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б. Обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що доручив підготувати «чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках».