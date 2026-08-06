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​Священник УПЦ (МП) отримав 15 років тюрми за коригування російських обстрілів Донеччини (доповнено)

Його донька у Росії просила Путіна дати громадянство її матері й сестрі.

​Священник УПЦ (МП) отримав 15 років тюрми за коригування російських обстрілів Донеччини (доповнено)
правосуддя
Фото: fainemisto.tv

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту ФСБ, якого Служба безпеки України затримала у квітні минулого року на Донеччині. 

Зрадник наводив російський вогонь на укріпрайони і позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку, повідомила СБУ.

Коригувальником виявився протоієрей Покровської єпархії УПЦ (МП). Російська спецслужба вийшла на священника через його доньку, яка проживає в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення вона звернулася з листом до Путіна про надання російського громадянства її матері й сестрі, які залишалися в Україні.

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Співробітник ФСБ запропонував священнослужителю співпрацю в обмін на гроші й «евакуацію» його родини до Росії з оформленням російських паспортів.

Зрадник погоджувався обходити прифронтову місцевість, фіксувати локації українських військ і передавати виявлені дані куратору через месенджер. Співробітники СБУ затримали зрадника за місцем проживання і вилучили смартфон із доказами злочину.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Доповнення. Згідно з інформацією джерел LB.ua, ідеться про протоієрея Валентина Гнезділова, уродженця Донецька, який зареєстрований на Донеччині, але фактично проживає на Дніпропетровщині 

Гнезділов - настоятель двох громад Покровського вікаріатства Київської Митрополії УПЦ – храму Воскресіння праведного Лазаря (село Воскресенка) і Свято-Дмитрієвського храму (селище Зелений Гай).

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