На місці події працювали підрозділи ДСНС, працівники Нацполіції та бригади “швидкої”.

Унаслідок російських ракетних атак по Балаклії у Харківській області постраждало шестеро людей, повідомили у ДСНС .

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