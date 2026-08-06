Унаслідок російських ракетних атак по Балаклії у Харківській області постраждало шестеро людей, повідомили у ДСНС.
Унаслідок удару виникли два осередки пожеж.
Горіли магазин, гараж, автомобіль та дах будівлі навчального закладу.
Пошкоджені лікувальна установа, багатоповерхові та приватні житлові будинки.
На місці події працювали підрозділи ДСНС, працівники Нацполіції та бригади “швидкої”.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вчора після російських атак у Балаклії загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік.