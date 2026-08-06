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Унаслідок ракетних атак РФ по Балаклії постраждало 6 осіб

Рятувальники гасили дві пожежі.

Унаслідок ракетних атак РФ по Балаклії постраждало 6 осіб
Наслідки російських ударів по Балаклії

Унаслідок російських ракетних атак по Балаклії у Харківській області постраждало шестеро людей, повідомили у ДСНС.

Унаслідок удару виникли два осередки пожеж. 

Горіли магазин, гараж, автомобіль та дах будівлі навчального закладу. 

Пошкоджені лікувальна установа, багатоповерхові та приватні житлові будинки.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, працівники Нацполіції та бригади “швидкої”.

Наслідки російських ударів по Балаклії
Наслідки російських ударів по Балаклії

  • Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вчора після російських атак у Балаклії загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік.
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