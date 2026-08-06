Ворог вдарив по Харківщині ракетами, КАБами та кронами. Загинули троє людей

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 24 населені пункти області. Росіяни били ракетами, КАБами та дронами різних типів. Внаслідок обстрілів загинули троє людей; постраждали 14 людей, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранені шестеро людей, гостру реакцію на стрес отримали пʼятеро. У Балаклії загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік. У с. Андріївка Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка, а у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранені 65-річна жінка і 70-річний чоловік.

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Ворог атакував ракетами Холодногірський і Новобаварський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 ракет;

4 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

60 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 5 приватних будинків, ангар, електромережі та 2 автомобілі.

В Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок, господарчі споруди у с. Тимофіївка, багатоквартирний будинок в с. Одноробівка, навчальний заклад у самому Богодухові, електромережі в с. Дегтярі, автомобіль, приватний будинок у сел. Золочів та електромережі в с. Чорноглазівка.

У Куп’янському районі пошкоджено мікроавтобус у сел. Великий Бурлук, приватний будинок в с. Шипувате, доїльний цех і електромережі в с. Василенкове.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду в с. Піски-Радьківські, 2 приватні будинки, складську будівлю у м. Балаклії, 2 приватні будинки у с. Андріївка та складську будівлю в с. Волохів Яр.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок в сел. Слатине та 2 приватних будинки у с. Безруки.

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру в м. Лозова.

У Чугуївському районі пошкоджено 2 автомобілі у сел. Старий Салтів, електромережі в с. Зарічне, паркан закладу дошкільної освіти у м. Чугуїв та 2 приватні будинки в с. Мартове.

У Берестинському районі пошкоджено АЗС у с. Нове Пекельне.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 282 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 50 226 людей.