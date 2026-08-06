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Ворог вдарив по Харківщині ракетами, КАБами та кронами. Загинули троє людей

Відомо про 14 постраждалих, зокрема дитину. 

Ворог вдарив по Харківщині ракетами, КАБами та кронами. Загинули троє людей
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 24 населені пункти області. Росіяни били ракетами, КАБами та дронами різних типів. Внаслідок обстрілів загинули троє людей; постраждали 14 людей, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові поранені шестеро людей, гостру реакцію на стрес отримали пʼятеро. У Балаклії загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік. У с. Андріївка Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка, а у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранені 65-річна жінка і 70-річний чоловік. 

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Ворог атакував ракетами Холодногірський і Новобаварський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 5 ракет;
  • 4 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 60 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджено 5 приватних будинків, ангар, електромережі та 2 автомобілі. 

В Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок, господарчі споруди у с. Тимофіївка, багатоквартирний будинок в с. Одноробівка, навчальний заклад у самому Богодухові, електромережі в с. Дегтярі, автомобіль, приватний будинок у сел. Золочів та електромережі в с. Чорноглазівка. 

У Куп’янському районі пошкоджено мікроавтобус у сел. Великий Бурлук, приватний будинок в с. Шипувате, доїльний цех і електромережі в с. Василенкове. 

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду в с. Піски-Радьківські, 2 приватні будинки, складську будівлю у м. Балаклії, 2 приватні будинки у с. Андріївка та складську будівлю в с. Волохів Яр. 

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок в сел. Слатине та 2 приватних будинки у с. Безруки. 

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру в м. Лозова. 

У Чугуївському районі пошкоджено 2 автомобілі у сел. Старий Салтів, електромережі в с. Зарічне, паркан закладу дошкільної освіти у м. Чугуїв та 2 приватні будинки в с. Мартове. 

У Берестинському районі пошкоджено АЗС у с. Нове Пекельне.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 282 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 50 226 людей.

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