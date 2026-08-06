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Двадцятеро мешканців Херсонщини поранені росіянами за минулу добу

Ворог атакував 39 населених пунктів області. 

Двадцятеро мешканців Херсонщини поранені росіянами за минулу добу
наслідки атаки РФ по Херсонщині, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала із авіації, артилерії та дронами 39 населених пунктів Херсонщини. Поранені 20 людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Комишани, Садове, Благовіщенське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Дар'ївка, Інгулець, Зарічне, Ясна Поляна, Федорівка, Ульянівка, Лиманець, Чайчине, Вітрове, Токарівка, Берислав, Урожайне, Федорівка, Біляївка, Раківка, Золота Балка, Чарівне, Нововоронцовка, Осокорівка, Хрещенівка, Високе, Качкарівка, Милове, Михайлівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу,  господарську споруду, автівкою швидкої, автобус, приватні гаражі та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. Прокудін нагадав, що якщо люди бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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