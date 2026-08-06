Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора Сили оборони знищили 1330 окупантів та 7 засобів ворожої ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 454 210 осіб.

Вчора Сили оборони знищили 1330 окупантів та 7 засобів ворожої ППО
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби втрати російських військ склали 1330 солдатів, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 7 ППО та 4 НРК.

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб 
  • танків – 12 246 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.
  • артилерійських систем – 47 455 (+59) од.
  • РСЗВ – 2 006 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 547 (+7) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416) од.
  • спеціальна техніка – 4 496 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies