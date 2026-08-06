Вчора Сили оборони знищили 1330 окупантів та 7 засобів ворожої ППО

Упродовж минулої доби втрати російських військ склали 1330 солдатів, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 7 ППО та 4 НРК.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб
- танків – 12 246 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.
- артилерійських систем – 47 455 (+59) од.
- РСЗВ – 2 006 (+4) од.
- засоби ППО – 1 547 (+7) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416) од.
- спеціальна техніка – 4 496 (+1) од.
Дані уточнюються.