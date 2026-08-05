У Рівному в басейні втопилась півторарічна дитина

Хлопчик драбинкою виліз до каркасного басейну та впав у воду.

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У Рівному в басейні втопилася півторарічна дитина.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області.

Трагедія сталася 4 серпня близько 18 години.

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Попередньо встановлено, що хлопчик, віком 1 рік 7 місяців драбинкою виліз до каркасного басейну заввишки орієнтовно 150 см та впав у воду.

Через деякий час батько почав шукати дитину й виявив її у басейні. Він одразу викликав швидку. Дорогою до лікарні медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати хлопчика не вдалося.

"За фактом нещасного випадку триває слідство", - зазначили в поліції.

Поліцейські закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду поблизу водойм, басейнів чи інших потенційно небезпечних об’єктів.