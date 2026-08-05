На дроні могли бути закріплені вибухівка та детонатор.

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В аеропорту Лейпциг/Галле у Німеччині виявили дрон із підозрілим предметом. На момент виявлення поруч перебували чотири українські вантажні літаки Ан-124.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в силових структурах.

На дроні могли бути закріплені вибухівка та детонатор. Правоохоронці вилучили апарат і дослідили його за допомогою спеціального робота.

Роботу аеропорту тимчасово зупинили. Кілька літаків, зокрема пасажирський борт, перенаправили на інші аеродроми.

Поліція назвала подію «інцидентом, пов’язаним із безпекою». Водночас там заявили, що безпосередньої загрози немає.

Окремо стало відомо про інший випадок у цьому ж аеропорту. Літак логістичної компанії DHL після зльоту зіткнувся з невідомим предметом.