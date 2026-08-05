Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСвіт

Біля українського вантажного літака у аеропорту Лейпцига знайшли дрон із вибухівкою, – Spiegel

На дроні могли бути закріплені вибухівка та детонатор.

Біля українського вантажного літака у аеропорту Лейпцига знайшли дрон із вибухівкою, – Spiegel
Біля українського літака був дрон
Фото: EHL Media

В аеропорту Лейпциг/Галле у Німеччині виявили дрон із підозрілим предметом. На момент виявлення поруч перебували чотири українські вантажні літаки Ан-124.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в силових структурах.

На дроні могли бути закріплені вибухівка та детонатор. Правоохоронці вилучили апарат і дослідили його за допомогою спеціального робота.

Роботу аеропорту тимчасово зупинили. Кілька літаків, зокрема пасажирський борт, перенаправили на інші аеродроми.

Поліція назвала подію «інцидентом, пов’язаним із безпекою». Водночас там заявили, що безпосередньої загрози немає.

Окремо стало відомо про інший випадок у цьому ж аеропорту. Літак логістичної компанії DHL після зльоту зіткнувся з невідомим предметом.

  • Аеропорт Лейпциг/Галле є одним із ключових логістичних вузлів DHL. Північну частину летовища вже відкрили, тоді як південну злітну смугу залишили закритою на час розслідування.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies