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Поблизу Ємену затонуло індійське судно після влучання снаряда

Екіпаж вдалося врятувати.

Поблизу Ємену затонуло індійське судно після влучання снаряда
Червоне море
Фото: ASPIDES

Біля берегів Ємену затонуло індійське вітрильне судно MSV Faize Noore Oliya. 

У корабель влучив снаряд, через що він перекинувся і пішов під воду, повідомив міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал.

Соновал наголосив, що індійська сторона засудила цей безпідставний напад на корабель. 

За словами посадовця, єменська берегова охорона успішно врятувала всіх 14 моряків, серед яких 13 громадян Індії, і доставила їх до порту Моха.

Міністр наголосив, що безпека людей залишається головним пріоритетом країни. Він доручив директору з питань морської адміністрації у координації з іншими відомствами негайно вжити заходів для захисту індійських моряків у регіоні та надати всю необхідну допомогу врятованій команді.

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