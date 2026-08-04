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СЗРУ: в Росії є ознаки нової мобілізаційної хвилі

Темпи набору контрактників до російської армії сповільнюються.

СЗРУ: в Росії є ознаки нової мобілізаційної хвилі
Фото: СЗРУ

Темпи набору контрактників в Росії  сповільнюються, і в інформаційному просторі окупантів з'являється все більше ознак того, що РФ готується посилити мобілізаційну готовність. 

Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

У січні–червні 2026 року контракти з міноборони уклали близько 200 тис. осіб, ще 16 тис. вступили до добровольчих формувань. Рік тому за той самий період ці показники перевищували 210 тис. і 18 тис. відповідно. Офіційна статистика показує скорочення набору на 5–11%, а за оцінками німецького дослідника Яніса Клюге, навесні реальне падіння темпів сягало близько 20%.

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За даними розвідки, в Росії різко зросла кількість вакансій, пов'язаних із військовим обліком. 

Шукають працівників у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Нижньому Новгороді, Бєлгороді, Казані, Уфі, Краснодарі, Ростові-на-дону, Єкатеринбурзі та Хабаровську. 

"Водночас губернатор московської області андрій воробйов розширив повноваження регіонального штабу на випадок мобілізації або запровадження воєнного стану. Також з'явилася інформація, що мінпраці рекомендує регіонам заздалегідь готувати трудових мігрантів для заміни працівників, яких можуть призвати до армії", - зазначили в розвідці.

Попри це, ознак підготовки до масштабного призову резервістів поки немає. Закупівлі медичного майна та військового спорядження залишаються приблизно на рівні минулого року. 

За даними СЗРУ, до парламентських виборів Росія не ризикне оголошувати нову хвилю мобілізації. Натомість нестачу особового складу намагатимуться компенсувати фінансовими стимулами, тиском на роботодавців і перекиданням військових між підрозділами.

  • Розвідка: в Росії посилюють тиск на емігрантів і відпускають засуджених на війну. Новий закон розширює можливості Кремля щодо переслідувань росіян, які виїхали за кордон.
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