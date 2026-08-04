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ЦПД: росіяни починають на окупованих територіях України “передвиборчу кампанію” до держдуми

Пропагандистські ресурси також посилили наративи про те, як нібито “стрімко розвиваються нові регіони” під владою Москви.

ЦПД: росіяни починають на окупованих територіях України “передвиборчу кампанію” до держдуми
Фото: Центр протидії дезінформацїі

Росіяни починають на окупованих територіях України масштабну пропагандистську кампанію до так званих виборів до Державної думи, які відбудуться 20 вересня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Напередодні окупаційні адміністрації на ТОТ відзвітували, що “виборча кампанія перебуває в активній фазі”, “виборчі комісії готові до проведення виборів на високому рівні”, реалізуються “плани з впровадження електронних сервісів для голосування” тощо.

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Паралельно місцеві пропагандистські ресурси посилили просування наративів про те, як нібито “стрімко розвиваються нові регіони” під владою Москви та кампанію з піару партії влади “Єдина Росія”.

Насправді за допомогою цих виборів окупанти намагатимуться досягти одразу кількох цілей: 

  • замінити місцеву “еліту” приїжджими росіянами. У регіональних виборчих списках більшість кандидатів становлять російські чиновники;
  • за допомогою окупованих територій, де населення залякане терором спецслужб та російських військових, фільтраціями тощо, “намалювати” партії влади максимальний результат;
  • використати результати нелегітимних “виборів” для виправдання окупації українських територій, просування пропагандистських наративів про нібито підтримку російської влади місцевим населенням та начебто “демократичності рф”, яка провела вибори в умовах бойових дій.

У ЦПД підкреслюють, що насправді жодні російські вибори на ТОТ є юридично нікчемними, а створені таким чином “органи влади” – нелегітимними.

У червні повідомлялося, що провладна партія РФ “Єдина Росія” офіційно висуває у депутати Державної думи учасників війни проти України, серед яких особи, причетні до воєнних злочинів та депортації українських дітей.

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