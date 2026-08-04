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Сили оборони України знешкодили 131 важку вогнеметну систему противника

Важка вогнеметна система – це система залпового вогню, призначена для ураження живої сили, укриттів, фортифікацій та легкої броньованої техніки. 

Сили оборони України знешкодили 131 важку вогнеметну систему противника
Трофейна вогнеметна система залпового вогню "Буратіно»/«Солнцепек"
Фото: t.me/operativnoZSU

Сили оборони України знешкодили 131 важку вогнеметну систему противника від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у Генштабі.

Важка вогнеметна система – це система залпового вогню, призначена для ураження живої сили, укриттів, фортифікацій та легкої броньованої техніки. Вона застосовує термобаричні або запалювальні боєприпаси, які створюють потужну вибухову хвилю та високотемпературне ураження на значній площі.

На озброєнні російських окупантів перебувають кілька модифікацій таких систем:

  • ТОС-1 “Буратіно” – базова версія на шасі танка Т-72;
  • ТОС-1А “Солнцепьок” – найпоширеніша модернізована версія зі збільшеною дальністю стрільби та вдосконаленими боєприпасами;
  • ТОС-2 “Тосочка” – новітня колісна модифікація на автомобільному шасі з автоматизованою системою управління вогнем;
  • ТОС-3 “Дракон” – модифікація на гусеничному шасі зі збільшеною дальністю застосування термобаричних некерованих реактивних снарядів порівняно з ТОС-1А “Солнцепьок”.

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1240 військових, по 5 танків та засобів ППО, 4 бойові броньовані машини, 12 НРК, 55 артилерійських систем. 

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