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Зеленський підписав закон про розширення прав військових, які пішли служити після УДЗ

Документ визначає додаткові соціальні гарантії для таких захисників.

Зеленський підписав закон про розширення прав військових, які пішли служити після УДЗ
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, що уклали контракт із ЗСУ після умовно-дострокового звільнення.

Про це у Telegram написало Міноборони.

Документ усуває прогалини в законодавстві та визначає додаткові соціальні гарантії для таких військових. Відтепер вони матимуть право на щорічну відпустку тривалістю до 15 днів після року служби та припинення адміністративного нагляду.

Також після року служби вони зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ. У разі поранення або хвороби військові отримають право на переведення до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби.

Крім того, закон запроваджує нові підстави для звільнення з військової служби. Зокрема, це стосується випадків встановлення інвалідності внаслідок поранення або звільнення з російського полону.

У Міністерстві оборони зазначили, що зміни покликані врегулювати правовий статус військових, які стали на захист України після УДЗ.

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