Поліція встановила вже сімох бойовиків, причетних до катувань волонтерки на Донбасі

Правоохоронці встановили причетність трьох нових фігурантів, серед них – двоє українців та один росіянин.

Правоохоронці встановили ще трьох учасників незаконного збройного формування «Бєзлєра», причетних до катувань української волонтерки. Серед них – двоє українців та росіянин.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Загалом слідчі ідентифікували вже сімох бойовиків, які причетні до незаконного утримання, катувань і сексуального насильства щодо жінки. Ідентифікацію провели за сприяння аналітиків Головного управління розвідки МО України. Про це повідомляє проєкт «Книга катів українського народу».

За даними слідства, волонтерка допомагала українським військовим і евакуйовувала цивільних із районів бойових дій. У червні 2014 року її затримали бойовики на Луганщині. Після цього жінку передали учасникам НЗФ «Бєзлєра». Її вивезли до окупованої Горлівки.

Там бойовики утримували її у захоплених будівлях міліції та прокуратури. До жінки застосовували фізичне і психологічне, а також сексуальне насильство. Бойовики вимагали від волонтерки доступ до її сторінок у соцмережах. Вони хотіли отримати інформацію про людей, яким вона допомагала, та про українських військових.

Після катувань жінку не звільнили. Вона перебувала у незаконному ув’язненні понад три місяці – аж до вересня 2014 року.