Росія знову поширює фейки про нібито «чорну трансплантологію» в Україні

Пропагандисти продукують вигадки про «іноземні госпіталі», які шукають донорів в Україні.

Російська пропаганда активізувала стару кампанію про нібито незаконне вилучення органів у українських військових. Про це у Telegram повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ворожі ресурси поширюють фейкові публікації з посиланнями на представників окупаційної адміністрації на Харківщині та анонімних «силовиків РФ».

У них стверджують, що командування ЗСУ нібито організувало «схему з вилучення органів у поранених і загиблих військових». Буцімто їх використовують для лікування іноземних найманців або передають західним клінікам.

Також пропагандисти вигадали історії про «іноземні спецгоспіталі», які нібито шукають донорів серед військових. У ЦПД наголосили, що Росія поширює подібні фейки ще з 2014 року. За цей час Москва не надала жодного доказу своїх заяв.

Насправді така схема неможлива з медичної точки зору. Трансплантація потребує стерильних умов, спеціального обладнання та складної логістики. Провести її в окопі чи польовому шпиталі неможливо.

«Мета ворожої кампанії – залякати українських військовослужбовців та їхні родини, деморалізувати суспільство, дискредитувати військове командування та знизити рівень довіри до медичної системи ЗСУ», – пояснили в ЦПД.