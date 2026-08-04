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Росія знову поширює фейки про нібито «чорну трансплантологію» в Україні

Пропагандисти продукують вигадки про «іноземні госпіталі», які шукають донорів в Україні.

Росія знову поширює фейки про нібито «чорну трансплантологію» в Україні
Приклади ворожих фейків
Фото: ЦПД при РНБО

Російська пропаганда активізувала стару кампанію про нібито незаконне вилучення органів у українських військових. Про це у Telegram повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ворожі ресурси поширюють фейкові публікації з посиланнями на представників окупаційної адміністрації на Харківщині та анонімних «силовиків РФ».

У них стверджують, що командування ЗСУ нібито організувало «схему з вилучення органів у поранених і загиблих військових». Буцімто їх використовують для лікування іноземних найманців або передають західним клінікам.

Також пропагандисти вигадали історії про «іноземні спецгоспіталі», які нібито шукають донорів серед військових. У ЦПД наголосили, що Росія поширює подібні фейки ще з 2014 року. За цей час Москва не надала жодного доказу своїх заяв.

Насправді така схема неможлива з медичної точки зору. Трансплантація потребує стерильних умов, спеціального обладнання та складної логістики. Провести її в окопі чи польовому шпиталі неможливо.

«Мета ворожої кампанії – залякати українських військовослужбовців та їхні родини, деморалізувати суспільство, дискредитувати військове командування та знизити рівень довіри до медичної системи ЗСУ», – пояснили в ЦПД.

  • У червні російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації ЗСУ і військової допомоги. Для цього в інформпростір одночасно закинули два гучні фейки. Спочатку пропагандисти поширили брехню від імені видання The Wall Street Journal. Стверджується, що медіа нібито посилається на «оновлений звіт Operation Atlantic Resolve», згідно з яким Україна «не здатна відзвітувати за 38% отриманої від США військової допомоги», а отже – ці кошти буцімто вкрали. Жодного подібного матеріалу в WSJ ніколи не публікувалося. 
  • Інший фейк стосується бойової роботи українських захисників на фронті. Росіяни розповсюджують ролик від імені «українських розслідувачів», які нібито з'ясували, що більшість відео з ліквідацією техніки та живої сили окупантів є підробкою, створеною за допомогою ШІ. Першоджерелом цього «розслідування» є лише російські телеграм-канали.
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