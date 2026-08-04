Розвідка попереджає: єдиний спосіб зберегти життя для іноземного найманця ворога – добровільно здатися в полон через безпечний чатбот проєкту «Хочу Жить».

Українська розвідка ідентифікувала чергових двох ліквідованих на фронті іноземних найманців. Це – громадяни Киргизстану.

У Головному управлінні розвідки розповіли, що перший – Алєксеєв Денис Євгенович, 04.05.1986 р.н. Контракт із російською окупаційною армією терміном на один рік він підписав у Москві 5 травня цього року. Він перебував на посаді стрільця 1-го розряду. Після короткої підготовки його відправили на Донеччину, де вже за пів місяця, у середині червня, Сили оборони України ліквідували його в районі населеного пункту Липове.

До цього Алєксеєв уже перебував на території держави-агресора, ймовірно, у статусі трудового мігранта. У квітні він втратив паспорт Республіки Киргизстан і отримав новий у посольстві.

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Другий найманець – Таґаєв Дастан Ажімудінович, 24.02.1983 р.н. Він перебував у Новосибірську в статусі трудового мігранта. 10 вересня 2025 року російські силовики під час рейду містом виписали Таґаєву постанову про адміністративне правопорушення через незаконне перебування на території держави-агресора та призначили штраф — 5 тисяч рублів.

До кінця року Таґаєв продовжував працювати на території РФ, але згодом під тиском російської поліції та через загрозу ув’язнення, пов’язану з простроченими документами, підписав контракт з окупаційною армією.

Як і решта іноземних найманців, киргиз пройшов нетривалу підготовку, після чого росіяни відправили його на війну. У червні 2026 року Таґаєва ліквідували Сили безпеки та оборони України на Запорізькому напрямку.

Фото: ГУР Ідентифікований найманець із Киргизтану

Фото: ГУР Ідентифікований найманець Киргизтану

ГУР МО України нагадує: єдиний спосіб зберегти життя для іноземного найманця росії — добровільно здатися в полон через безпечний чатбот проєкту «Хочу Жить».