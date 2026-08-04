У Донецькій області росіяни вбили і поранили людей. Серед травмованих є дитина

Всього вчора зафіксували 1224 атаки по області.

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Через російські обстріли на Донеччині загинули дві людини, ще 8 – поранені. Серед постраждалих є дитина. За 3 серпня зафіксували 1 224 атаки РФ по лінії фронту та житловому сектору області.

У Нацполіції розповіли, під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Новодонецьке, Ясногірка, село Високоіванівка.

Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти, з них 14 житлових будинків.

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По Дружківці росіяни вдарили п’ятьма FPV-дронами. Там росіяни вбили цивільну особу, ще трьох мешканців поранили. Пошкоджено 2 приватні будинки.

Одна людина загинула та одна зазнала поранень унаслідок обстрілу Високоіванівки.

П’ять ударів ворог завдав по Слов’янську, переважно – безпілотниками. Там травмовані двоє цивільних осіб, зокрема хлопець 2009 року народження. Пошкоджено три приватні будинки і заклад освіти.

Краматорськ пережив 11 ворожих атак, зокрема бомбою «КАБ-250» і дронами. Є поранений, пошкоджено 7 приватних будинків, адмінбудівлю, заклад освіти, автомобілі.

Внаслідок влучання БпЛА «Молнія-2» у Біленькому поранена людина, пошкоджений приватний будинок. У Билбасівці та Ясногірці пошкоджено по одному приватному будинку.

Крім того, сьогодні вночі війська РФ тричі обстріляли Краматорськ. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, садове товариство, цивільне авто. Під удар також потрапило Новодонецьке, де пошкоджена адмінбудівля.

Поліцієя та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Донеччині

Правоохоронці закликають людей дотримуватися комендантської години і не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, бо ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням.

Також не можна піднімати невідомі предмети та чіпати нерозірвані снаряди. Необхідно викликати піротехніків за телефоном 101.

«Попереджаємо про шахрайські схеми під час війни, зокрема пов’язані з орендою житла, пошуком рідних тощо. Дотримуйтесь простих правил, щоб убезпечити себе від аферистів. Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт. Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації», – додали у поліції.