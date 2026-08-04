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Ворог вночі атакував південь Одеської області. Є поранені

Окупанти не припиняють обстрілів регіону. 

Росія вночі 4 серпня атакувала цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Зруйновано приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Пожежу вдалося оперативно загасити, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«На місці подій працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога», – сказав він. 

У ДСНС уточнили, що люди постраждали в Білгород-Дністровському. 

Обстріл Одеської області
Фото: Олег Кіпер
Обстріл Одеської області

Двоє людей поранені внаслідок атаки на Одеську область
Фото: Олег Кіпер Facebook
Двоє людей поранені внаслідок атаки на Одеську область

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