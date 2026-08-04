Ворог вночі атакував південь Одеської області. Є поранені

Росія вночі 4 серпня атакувала цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Зруйновано приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Пожежу вдалося оперативно загасити, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
«На місці подій працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога», – сказав він.
У ДСНС уточнили, що люди постраждали в Білгород-Дністровському.
- 3 серпня Росія атакувала в Одеській області транспортну інфраструктуру. Поранень дістали 16 людей.
- Удари по регіону ворог проводить щоденно.