Ворог вночі атакував південь Одеської області. Є поранені

У ДСНС уточнили, що люди постраждали в Білгород-Дністровському.

«На місці подій працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога», – сказав він.

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