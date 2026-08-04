Екскерівників Одеського КЕУ підозрюють у переплаті 12 млн грн на ліжках військових

За ці порушення передбачено від 3 до 8 років за гратами.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх керівників Одеського квартирно-експлуатаційного управління у справі про переплати на ліжках військових.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

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За інформацією слідства, починаючи з 2023 року посадовці під час перебування на посадах закуповували ліжка для військових за суттєво завищеними цінами. Вони не забезпечили належної перевірки економічної обґрунтованості вартості продукції.

Судові експертизи підтвердили, що внаслідок таких закупівель державному бюджету завдано збитків на понад 12 млн грн. Ці кошти могли бути спрямовані на інші потреби оборони держави.

Одного з них обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Іншому інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України). За ці порушення передбачено від 3 до 8 років за гратами.

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.