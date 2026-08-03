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Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США (доповнено)

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США (доповнено)
посол України в США Ольга Стефанішина
Фото: Зоряна Стельмах

Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента ввечері 3 серпня.

Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook заявила, що ухвалила рішення скласти повноваження Посла України у Сполучених Штатах Америки і це її власне рішення, "продиктоване особистими обставинами".

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Фото: Olga Stefanishyna﻿/Facebook

"Представляти Україну у Вашингтоні тоді, коли вона веде війну за своє існування, було найбільшою честю в моєму житті. Як раніше було честю відкривати Україні шлях до Європейського Союзу на посаді Віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, просувати реформи у сфері правосуддя на посаді Міністра юстиції. Я вдячна Президентові України Володимиру Зеленському за цю довіру і можливості. Розраховую на його розуміння та підтримку цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Стефанішина також заявила про виконання основних пунктів плану, з яким вона розпочала роботу в США. 

"Ми наростили постачання американської зброї та втримали підтримку саме тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на нашу користь. Ми закріпили цю підтримку в законах, які переживуть будь-яку зміну адміністрації. І, головне, ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують", - зазначила вона.

Експосолка також додала, що найближчим часом публічно прокоментує запитання, які лунають у медіа щодо неї. 

"Я продовжу працювати для України та нашої перемоги там, де буду корисною", - підсумувала Стефанішина.

Таким чином, Ольга Стефанішина пробула на цій посаді рік.

17 липня 2025 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спецуповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

У серпні 2025 року Стефанішину призначили послом України в США.

  • Про майбутнє звільнення джерела LB повідомили ще минулого місяця, коли президент анонсував оновлення уряду. За інформацією співрозмовників редакції, Ользі Стефанішиній готуються оголосили нову підозру, пов'язану з її діяльністю до призначення на посаду посла.
  • Наступницею Стефанішиної президент пропонував стати експрем'єрці Юлії Свириденко. Тоді, в липні, джерела повідомляли, що урядовиця згоди не дала. А згодом Зеленський розповів, що запропонував їй очолити певний напрямок. 
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