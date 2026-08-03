Корецький окреслив пріоритети для українських дипломатів: оборонні контракти, інвестиції та інтеграція до ЄС

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час наради керівників дипломатичних установ України визначив ключові напрями спільної роботи уряду та дипломатичної служби.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами глави уряду, міжнародні домовленості мають якнайшвидше перетворюватися на практичні результати для України.

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Серед основних пріоритетів – укладання нових оборонних контрактів, залучення інвестицій у розвиток українського оборонно-промислового комплексу, диверсифікація логістичних маршрутів і створення нових можливостей для українського експорту.

Окрему увагу, за словами Корецького, приділять залученню додаткового міжнародного фінансування, зокрема для відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки країни до осінньо-зимового періоду.

Прем'єр також наголосив, що одним із головних завдань залишається якнайшвидше відкриття всіх переговорних кластерів у процесі вступу України до Європейського Союзу та подальше поглиблення інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

Крім того, уряд спільно з РНБО, Офісом Президента, Генштабом ЗСУ та органами місцевого самоврядування сформує перелік конкретних запитів і невідкладних потреб, які мають бути опрацьовані дипломатичним корпусом.

"Розраховую на тісну й злагоджену взаємодію між Урядом та дипломатичною службою. Дякую українським дипломатам за професійну роботу з відстоювання інтересів нашої країни у світі", – зазначив Сергій Корецький.