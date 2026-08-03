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Зеленський повідомив про намір призначити Умєрова головою СЗР

Остання посада Рустема Умєрова – секретар Ради нацбезпеки і оборони. 

Зеленський повідомив про намір призначити Умєрова головою СЗР
Рустем Умєров і Андрій Гнатів представляють Україну на переговорах зі США
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив про намір призначити Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки. Про це він сказав на нараді з послами в Києві 3 серпня, передає кореспондент LB. 

На цій посаді Умєров координуватиме укладання дронових угод. Такі домовленості вже є з дев'ятьма країнами, ще з 15 тривають перемовини. 

Угоди передбачають експорт українських дронів та інтеграцію дронових технологій в оборонні системи партнерів.

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«Умєров буде координувати цю роботу, а не лише Близький Схід», – наводить слова президента Суспільне.

Також Рустем Умєров продовжить займатися переговорами зі США та іншими дипломатичними питаннями.

Рустем Умєров був народним депутатом від фракції «Голос», а згодом очолив Фонд державного майна України. Після цього він став другим міністром оборони України часів повномасштабного вторгнення: на цій посаді він замінив Олексія Резнікова. Керував МО з 6 вересня 2024 по 17 липня 2025. Після цього став секретарем Ради нацбезпеки і оборони та, фактично, радником президента з національної безпеки. Брав участь в переговорах зі США і Росією, після відставки Андрія Єрмака очолив переговорну групу.

Торік кандидатуру Рустема Умєрова обговорювали як кандидата в посли України в США. Зрештою цю посаду отримала Ольга Стефанішина. 

Новим секретарем РНБО президент призначив Ігоря Клименка, а Умєрову зробив кар’єрну пропозицію, деталей якої не озвучував. Президент також казав, що Умєров займатиметься комунікаціями з партнерами, перемовинами, просуванням безпекової співпраці й розвитком взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізацією таких програм, як Drone Deals і українська антибалістична програма «Фрея».

Служба зовнішньої розвідки не має повноцінного керівника з лютого, відколи Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки. СЗР – це національна розвідувальна служба, що забезпечує «всебічну проінформованість керівництва держави для досягнення переваг у ключових сферах національної безпеки». 

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