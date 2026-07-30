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Зеленський призначив ексміністра економіки Соболева заступником голови ОП

Він працюватиме в координації з премʼєр-міністром, міністром економіки та іншими урядовцями, обласними й місцевими владами. 

Зеленський призначив ексміністра економіки Соболева заступником голови ОП
Володимир Зеленський і Олексій Соболев
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента Олексія Соболева.

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці

За його словами, Соболев зосередиться на економічному напрямі й працюватиме в координації з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами. 

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"Зараз, у час війни, важливо максимально підтримати економічну активність у нашій країні, підприємців та підприємництво, зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові, які можуть забезпечити нормальне життя наших людей та України. Домовилися, що Олексій координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що до завершення війни Україна має бути готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні.

"Щоб виконати такі завдання, розраховую на реальну взаємодію між командами уряду України, Офісу Президента, регіональними владами та бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством. Дякую всім, хто допомагає!", - додав президент.

Олексій Дмитрович Соболев 

Ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

В січні 2023 року був призначений на посаду заступника Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

З липня 2024 року — Перший заступник Міністра економіки України.

З 17 липня 2025 року до 17 липня 2026 року - Міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Зеленський раніше повідомляв, що Соболев приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента. 

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