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Президент України Володимир Зеленський заявив про можливу допомогу Об’єднаних Арабських Еміратів у зміцненні безпеки в Чорноморському регіоні. Про це йдеться у повідомленні у соцмережах глави держави.

За словами Зеленського, під час розмови з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном сторони обговорили, як Емірати можуть підтримати Україну у питаннях продовольчої безпеки, захисту морських шляхів та збереження життів людей.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна ОАЕ за підтримку мирних зусиль і наголосив, що Київ завжди допомагає партнерам, які підтримують Україну.

Також лідери спілкувались про двосторонні проєкти у різних сферах. Президент України заявив, що команди працюють над реалізацією домовленостей.

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