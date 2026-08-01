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ОАЕ можуть допомогти Україні посилити безпеку в Чорному морі, – Зеленський

Президент України провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

ОАЕ можуть допомогти Україні посилити безпеку в Чорному морі, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливу допомогу Об’єднаних Арабських Еміратів у зміцненні безпеки в Чорноморському регіоні. Про це йдеться у повідомленні у соцмережах глави держави.

За словами Зеленського, під час розмови з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном сторони обговорили, як Емірати можуть підтримати Україну у питаннях продовольчої безпеки, захисту морських шляхів та збереження життів людей.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна ОАЕ за підтримку мирних зусиль і наголосив, що Київ завжди допомагає партнерам, які підтримують Україну.

Також лідери спілкувались про двосторонні проєкти у різних сферах. Президент України заявив, що команди працюють над реалізацією домовленостей.

Контекст

  • Заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що Росія веде цілеспрямовану кампанію проти українського експорту зерна. Окупанти намагаються заблокувати морські торговельні маршрути.
  • Від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено або частково зруйновано щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури та 232 цивільні судна. 
  • Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав світову спільноту не піддаватися на хибний наратив, ніби російські удари проти українського морського коридору в Чорному морі спричинені діями Києва в інших місцях. Він зазначив, що український морський коридор є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія намагається перетворити своїми діями голод на зброю.
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