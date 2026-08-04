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Унаслідок атак російських дронів малого радіусу по цивільних загинуло 967 українців

Сьогодні вранці на ринку у Херсоні російський безпілотник атакував 52-річного продавця. 

Унаслідок атак російських дронів малого радіусу по цивільних загинуло 967 українців
Російський дрон
Фото: ГУР МО

Сьогодні вранці на ринку у Херсоні російський безпілотник атакував 52-річного продавця. 

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Дрон кружляв, вичікував і зрештою вдарив по цивільній людині. Чоловік отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення, йому надано медичну допомогу. 

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Кравченко зазанчає, що це не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора ЗС РФ. Дистанційні вбивства цивільного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях.

“Порушення та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права росія вчиняє системно, свідомо та показово”, – сказав генпрокурор.

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів – на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині. 

“У 2022-2023 роках зафіксовано 187 таких злочинів. У 2024-му їх кількість зросла у 14 разів – до 2 685. У 2025-му – ще майже втричі, до 7 787. Це не випадковість і не “побічний ефект” бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі”, – додав Кравченко.

З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів. 

Унаслідок постраждали майже 7 тисяч осіб, серед них – 179 дітей. 967 людей загинули, зокрема 10 дітей. Особливо прицільно країна-агресор полює на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників та представників гуманітарних місій. 

Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару. Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди та завдавали повторного удару.

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