Свідком події став 17-річний син потерпілого, який повідомив про аварію правоохоронців.

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Сьогодні у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 38-річний військовий.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Близько 13:00 у селі Суховоля Золочівського району 68-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Виїхавши на праве узбіччя, він здійснив наїзд на 38-річного місцевого мешканця.

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Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Свідком трагедії став 17-річний син потерпілого, який негайно повідомив про ДТП правоохоронців.

Загиблий був діючим військовослужбовцем ЗСУ та на момент аварії перебував у відпустці за станом здоров’я.

Після перевірки виявилося, що вміст алкоголю в організмі водія майже втричі перевищував допустиму норму.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування. Наразі вирішується питання про повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.