Росія завдала авіаудару по житловому мікрорайону Краматорська

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Під ударом опинився багатоквартирний житловий мікрорайон.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
За інформацією мера Олександра Гончаренка, внаслідок атаки є постраждалі. Їхню кількість наразі не уточнюють.
«Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, над ліквідацією працюють всі відповідні служби», – зазначив міський голова.
- За вчора зафіксували 1224 атаки по Донецькій області. Через російські обстріли на Донеччині загинули дві людини, ще 8 – поранені. Серед постраждалих є дитина.
- Під ударами перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Новодонецьке, Ясногірка, село Високоіванівка.