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Росія завдала авіаудару по житловому мікрорайону Краматорська

Попередньо внаслідок атаки є постраждалі.

Росія завдала авіаудару по житловому мікрорайону Краматорська
Фото: Краматорська МВА

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Під ударом опинився багатоквартирний житловий мікрорайон.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

За інформацією мера Олександра Гончаренка, внаслідок атаки є постраждалі. Їхню кількість наразі не уточнюють.

«Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, над ліквідацією працюють всі відповідні служби», – зазначив міський голова.

  • За вчора зафіксували 1224 атаки по Донецькій області. Через російські обстріли на Донеччині загинули дві людини, ще 8 – поранені. Серед постраждалих є дитина.
  • Під ударами перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Новодонецьке, Ясногірка, село Високоіванівка.
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