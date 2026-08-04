Росія завдала авіаудару по житловому мікрорайону Краматорська

За інформацією мера Олександра Гончаренка , внаслідок атаки є постраждалі. Їхню кількість наразі не уточнюють.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Під ударом опинився багатоквартирний житловий мікрорайон.

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