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Внаслідок удару по Харкову 1 серпня згоріли понад 8 млн книжок. Як підтримати видавництва?

Постраждалі видавництва закликають оформлювати передзамовлення, купувати їхні електронні книги на сайтах або ж паперові – в книгарнях. 

Внаслідок російського удару по харківському логістичному центру RNK-Ranok 1 серпня згоріли близько 400 000 книжок видавництва «Жорж». Збитки перевищують обсяг річних продажів, повідомили у видавництві.

Команда вціліла. Видавництво має намір відновитися і закликає читачів підтримати його.

Зокрема, можна оформити передзамовлення книг на сторінці «Жорж» в Instagram або Facebook, придбати книги в книгарнях і на сайтах партнерів або зробити благодійний внесок. 

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«1 серпня росія завдала удару по харківському логістичному центру RNK-Ranok. Там зберігалися й книжки видавництва "Жорж". Згоріло все. У цифрах це близько 400 000 книжок. Збитки перевищують обсяг наших річних продажів», – йдеться у повідомленні. 

Видавництво «Жорж» засноване в 2017 році. Спершу спеціалізувалося на дитячій літературі, згодом розширило портфель. 

Внаслідок російського дронового удару по RNK-Ranok і дистрибуційному центру КнигоЛенд загалом знищено понад 8 млн книжок. Серед них – підручники. Це найбільша втрата книг від початку війни, повідомило видавництво «Ранок». 

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