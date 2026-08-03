Український піаніст Роман Федюрко взяв участь у Verbier Festival у Швейцарії

Український піаніст Роман Федюрко взяв участь в освітній програмі щорічного фестивалю академічної музики у Вербʼє. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на швейцарсько-українську продюсерку, скрипальку та кураторку Світлану Васильєву.
Як зазначають, 22-річний Федюрко став першим представником української фортепіанної школи, якого запросили до програми.
«Це можливість представити світові не лише власну виконавську майстерність, а й українську музичну культуру. Я мрію виконувати твори Левка Ревуцького – композитора, чия спадщина, на моє переконання, заслуговує на значно ширше міжнародне визнання», – ділиться Федюрко.
Про Романа Федюрка:
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український піаніст;
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з 2021 року навчається в класі українсько-німецької піаністки та професорки Мілани Чернявської в Університеті музики та виконавських мистецтв Граца (Австрія);
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у травні цього року Федюрко став одним із шести фіналістів 18-го Міжнародного конкурсу піаністів імені Артура Рубінштейна (Ізраїль). У фінальному турі конкурсу він виступить з Israel Philharmonic Orchestra 8-го вересня.
Про Verbier Festival:
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міжнародний фестиваль академічної музики у Швейцарії, заснований 1994-го року;
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має на меті ініціювати обмін досвідом між видатними та молодими музикантами з усього світу.