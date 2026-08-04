Консул України в Любліні відвідав бізнесмена Карчука, якого затримали під час перетину кордону

Німеччина підозрює його у крадіжці електровелосипедів на 127 тисяч євро.

Польський суд взяв його під варту на 60 діб

Консул Генерального консульства України в Любліні відвідав затриманого громадянина України Дмитра Карчука, який утримується в пенітенціарному закладі у польському місті Перемишль.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС на запитання журналістів.

28 липня під час перетину польського кордону система показала, що співвласник CEO Club Ukraine Дмитро Карчук перебуває в розшуку за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Його підозрюють у причетності до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року. Сума збитків нібито становить майже 127 тисяч євро.

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Наразі він перебуває під вартою, а польський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб.

Під час зустрічі чоловік скарг на умови утримання, ставлення з боку адміністрації установи або інших осіб не висловлював.

Він заявив, що не визнає своєї причетності до інкримінованого правопорушення і буде через адвокатів оскаржувати рішення німецького слідства.

“Після спілкування із затриманим український консул провів окрему зустріч з керівництвом пенітенціарного закладу, під час якої обговорив питання дотримання прав та забезпечення потреб затриманого у межах, визначених законодавством Республіки Польща і міжнародним правом”, – додали у міністерстві.

Додамо, Посольство України в Німеччині зробило запит про деталі на адресу німецької сторони та готове надати необхідне сприяння адвокатам у забезпеченні прав Дмитра Карчука.