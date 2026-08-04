На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Консул України в Любліні відвідав бізнесмена Карчука, якого затримали під час перетину кордону

Німеччина підозрює його у крадіжці електровелосипедів на 127 тисяч євро.

Консул України в Любліні відвідав бізнесмена Карчука, якого затримали під час перетину кордону
Польський суд взяв його під варту на 60 діб
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Консул Генерального консульства України в Любліні відвідав затриманого громадянина України Дмитра Карчука, який утримується в пенітенціарному закладі у польському місті Перемишль.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС на запитання журналістів.

28 липня під час перетину польського кордону система показала, що співвласник CEO Club Ukraine Дмитро Карчук перебуває в розшуку за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Його підозрюють у причетності до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року. Сума збитків нібито становить майже 127 тисяч євро.

Реклама

Наразі він перебуває під вартою, а польський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб.

Під час зустрічі чоловік скарг на умови утримання, ставлення з боку адміністрації установи або інших осіб не висловлював.

Він заявив, що не визнає своєї причетності до інкримінованого правопорушення і буде через адвокатів оскаржувати рішення німецького слідства.

“Після спілкування із затриманим український консул провів окрему зустріч з керівництвом пенітенціарного закладу, під час якої обговорив питання дотримання прав та забезпечення потреб затриманого у межах, визначених законодавством Республіки Польща і міжнародним правом”, – додали у міністерстві.

Додамо, Посольство України в Німеччині зробило запит про деталі на адресу німецької сторони та готове надати необхідне сприяння адвокатам у забезпеченні прав Дмитра Карчука.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies